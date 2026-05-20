В сквере Демакова в Заречном укладывают резиновое покрытие



В Заречном начали укладывать резиновое покрытие в сквере Демакова. Специалисты преображают детскую площадку под названием «Лунная станция».

Ранее родители жаловались, что песочное покрытие этой зоны доставляет множество неудобств.

«В этом сквере выгуливают собак и ходит-бродит множество бездомных кошек, которые справляют нужду в этот песок, а песок - это рассадник кишечной инфекции, респираторных инфекций, грибковой инфекции! Вещи деток невозможно отстирать от песка и глины, экскрементов. Лавочки стоят на бордюрах, чтобы не увязли в песке. Не дай бог ребенок споткнется!» - отмечала в Сети жительница закрытого города.

В администрации Заречного пояснили, что в 2025-м, когда сквер ремонтировали, не хватило средств на укладку резинового покрытия, поэтому использовали песок.

В этом году финансирование на замену материала обещали найти.

«Мы пошли навстречу горожанам, и мною было принято решение выделить средства на дополнительные работы. И вот уже совсем скоро ребята смогут играть здесь совершенно комфортно и с удовольствием», - написал в среду, 20 мая, глава Заречного Алексей Костин в своем канале в МАХ.

