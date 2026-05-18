В Пензе продолжается капитальный ремонт в 2 колледжах

В Пензе продолжается ремонт в 2 колледжах - архитектуры и строительства на Набережной Реки Пензы, 3а, и социально-педагогическом на Гоголя, 3.

В первом работы идут в главном корпусе. Здесь рабочие приступили к укладке плитки, укладывают полы, монтируют электропроводку и утепляют фасад.

В 2025 году капитальный ремонт прошел в общежитии колледжа. В феврале 2026-го было объявлено об обновлении соседнего строения.

По данным областного минстроя, нарушений графика нет и до конца года все должно быть закончено.

Во втором учебном заведении закончился демонтаж старых конструкций. На объекте трудятся больше 30 человек, часть из них занята кровельными работами, часть - отделочными.

До конца года здесь предполагается обновить коммуникации (электро- и водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция). Кроме того, предстоит заменить светотехнического оборудования, системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

