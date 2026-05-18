Стало известно, где в Пензе отключат свет 19 мая

Во вторник, 19 мая, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Заре, Маньчжурии, на Южной Поляне, а также на улицах Ладожской, Калинина и в проезде Грибоедова.

С 8:30 до 10:00 без света останутся:

- ул. Книгина, 47;

- ул. Надежды, 4, уч. 5, 13, 26, 28, 41, 50, 53;

- ул. Хрустальная, 28, 30, 41;

- ул. Юбилейная, уч.: 389, 396, 399, 400, 403, 406, 416, 420, 424, 427, 434, 439, 444, 459, 460, 464, 475, 482, 486, 494, 498, 500, 501, 511, 522, з/у 488;

- ул. Янтарная, 9,23.

С 8:30 до 16:30:

- ул. Авиационная, 1-11, 13, 15, 16, 17, 19-27, 29-45, 47;

- ул. Береговая, 1-10, 12, 14, 15, 17, 18;

- ул. Киевская, 1, 4, 6, 7, 9-14, 16-20, 22-24, 26;

- ул. Коробкова, 1-19, 21;

- ул. Лагерная, 1-9, 11-15, 17-19, 22-32;

- ул. Луговая, 48;

- 1-й Луговой пр-д, 2а;

- ул. Маяковского, 1-11, 13, 15, 17, 17Б, 19, 21;

- ул. Мостовая, 8, 9, 13, 14, 15;

- ул. Пархоменко, 23-31(нечетные);

- ул. Пензенская, 1-8, 11-17, 19;

- ул. Перекоп, 1а;

- ул. Ладожская, 142, 144, 146.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Калинина, 9, 9-б/с № 2;

- ул. Гоголя, 26;

- ул. Свердлова, 5, 9/54;

- Набережная Реки Мойки, 39.

С 10:00 до 12:00:

- ул. Владимира Квышко, 30;

- ул. Дмитрия Шорникова, 13;

- ул. Новоселов, уч.: 425, 431, 457, 528, 588;

- ул. Сергея Кустова, 29;

- СНТ «Заря», уч.: 354, 357, 362, 368, 372, 378, 426, 435, 437, 451, 499, 503, 520, 582, 594, 595, 596, 645.

С 13:00 до 15:30 ресурс не будут подавать в дома № 1а, 3-6, 8, 10, 11, 13, к/н: 291, 293, 294, 295, 303, 305, 306, 319, 321, 322, 323, 324, 325 в проезде Грибоедова.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.