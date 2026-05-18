В Пензе покупателю продали воду из опасной партии

В Пензе выявили факт продажи минеральной газированной воды «Джермук» (0,5 л) из партии, заблокированной в системе «Честный знак».

Кассир одного из магазинов реализовал продукцию в розницу 3 мая, проигнорировав запрет. Несмотря на то что после сканирования программа не позволила добавить товар в чек, его все-таки передали покупателю.

Получив сигнал об этом, специалисты регионального управления Роспотребнадзора решили провести контрольную закупку в торговой точке, однако вода «Джермук» из опасных партий в продаже уже отсутствовала.

Тем не менее кассира привлекли к административной ответственности.

«Управление продолжит осуществлять контроль за соблюдением требований цифровой маркировки», - заявили в ведомстве.