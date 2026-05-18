В Пензе покупателю продали воду из опасной партии

Общество

В Пензе покупателю продали воду из опасной партии
Печать
Max

В Пензе выявили факт продажи минеральной газированной воды «Джермук» (0,5 л) из партии, заблокированной в системе «Честный знак».

Кассир одного из магазинов реализовал продукцию в розницу 3 мая, проигнорировав запрет. Несмотря на то что после сканирования программа не позволила добавить товар в чек, его все-таки передали покупателю.

Получив сигнал об этом, специалисты регионального управления Роспотребнадзора решили провести контрольную закупку в торговой точке, однако вода «Джермук» из опасных партий в продаже уже отсутствовала.

Тем не менее кассира привлекли к административной ответственности.

«Управление продолжит осуществлять контроль за соблюдением требований цифровой маркировки», - заявили в ведомстве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
магазин кассир продукция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!