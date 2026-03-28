В каменском лагере «Березка» построят новый корпус

В оздоровительном лагере «Березка» в Каменском районе планируют построить модульный корпус.

Это будет быстровозводимая конструкция на 50 мест, сообщили в Министерстве образования Пензенской области.

Открыть новый корпус хотят 1 июня.

В Пензенской области за два последних года модульные корпуса появились в нескольких лагерях. Так, в «Юности» в 2023 году возвели 2 такие конструкции, каждая рассчитана на 50 мест. В «Меридиане» в 2024-м также построили 2 модульных корпуса.

Установка таких конструкций позволяет увеличить количество детей, которое может принять оздоровительный лагерь.

Ранее стало известно, что в 2026 году родительская плата за путевку в лагерь выросла с 6 416 руб. до 6 674 руб.

