Жители п. Чаадаевка Городищенского района останутся без газа

В рабочем поселке Чаадаевка Городищенского района приостановят подачу газа. Причина - работы по переврезке участка газопровода высокого давления.

Ресурса не будет с 9:00 26 мая до 16:00 27-го по адресам:

- ул. Горького;

- ул. Комсомольская;

- ул. 1-я Луговая;

- ул. 2-я Луговая, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12;

- ул. Молодежная, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15;

- ул. 1, 2 и 3-я Озерные;

- пер. Озерный;

- ул. Октябрьская;

- ул. Островского;

- ул. Пристанционная;

- пер. Пушкина;

- ул. Пушкина;

- ул. Радищева;

- ул. Советская;

- ул. Трудовая;

- ул. Фрунзе;

- ул. Чапаева.

Повторные пуски ресурса населению будут осуществлены после его подачи в сети

распределения, уточнили в ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

27 мая из-за плановых ремонтных работ также будет приостановлено газоснабжение абонентов части Кузнецка и Камешкирского района.

