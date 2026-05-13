Жители п. Чаадаевка Городищенского района останутся без газа

В рабочем поселке Чаадаевка Городищенского района приостановят подачу газа. Причина - работы по переврезке участка газопровода высокого давления.
Ресурса не будет с 9:00 26 мая до 16:00 27-го по адресам:
- ул. Горького;
- ул. Комсомольская;
- ул. 1-я Луговая;
- ул. 2-я Луговая, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12;
- ул. Молодежная, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15;
- ул. 1, 2 и 3-я Озерные;
- пер. Озерный;
- ул. Октябрьская;
- ул. Островского;
- ул. Пристанционная;
- пер. Пушкина;
- ул. Пушкина;
- ул. Радищева;
- ул. Советская;
- ул. Трудовая;
- ул. Фрунзе;
- ул. Чапаева.
Повторные пуски ресурса населению будут осуществлены после его подачи в сети
распределения, уточнили в ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».
27 мая из-за плановых ремонтных работ также будет приостановлено газоснабжение абонентов части Кузнецка и Камешкирского района.