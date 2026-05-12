В Сурское водохранилище выпустили мальков 2 видов рыб

В понедельник, 11 мая, в Сурское водохранилище выпустили 7 500 мальков толстолобика и белого амура.
Эти виды рыб питаются водорослями и фитопланктоном. Тем самым они способствуют естественному очищению водоемов и поддержанию экологического баланса, пояснили в региональном отделении Всероссийского общества охраны природы.
Искусственное зарыбление Сурского моря - долгосрочный экопроект. Численность особей восполняют «новоселами» для компенсации ущерба, наносимого промышленными предприятиями.
В частности, в июне 2025-го в водохранилище отправили 5 400 мальков толстолобика и белого амура.
Тогда же выпустили молодняк стерляди - больше 6 000 особей, выращенных в Саратовской области. Целью стало поддержание экосистемы и видового разнообразия.
В 2023 и 2024 годах популяции толстолобика, белого амура, стерляди и сазана также регулярно восполняли.