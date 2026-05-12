В Терновке торговцы размещают товары на шумозащитных экранах

В Пензе необходимо разобраться с несанкционированной торговлей на улице Центральной (Терновка). Так считает глава города Олег Денисов. Во вторник, 12 мая, он обсудил сложившуюся ситуацию с руководителем центра торговли и услуг Андреем Жданниковым.

Здесь установлены ярмарочные павильоны, однако некоторые продавцы размещают свои товары не в отведенных для этого зонах, а на газонах, шумозащитных экранах и вблизи дороги.

«Поступает много справедливых обращений от жителей по данному вопросу. Это небезопасно, нарушает ПДД, создает антисанитарные условия и, в конце концов, неэстетично. Центральная улица - это главная дорога от аэропорта, воздушных ворот Пензы», отметил Олег Денисов.

Он поручил Андрею Жданникову упорядочить деятельность торговцев и рассмотреть альтернативные варианты муниципальных площадок под эти цели.

«Нужно найти компромисс для обеих сторон - как для арендодателей, так и для тех, кто хочет реализовывать свои товары легально, а не в обход правил. Важно поддерживать порядок и безопасность в городе», - процитировала главу Пензы пресс-служба администрации.