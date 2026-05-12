За объекты для благоустройства отдали голоса уже 63 тысячи жителей региона

Общество

Более 63 000 жителей Пензенской области уже приняли участие в выборе общественных пространств, которые приведут в порядок в 2027 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко во вторник, 12 мая.

«Треть проголосовавших сделали это с помощью волонтеров, которые работают на городских мероприятиях, в учреждениях и учебных заведениях, в общественных местах», - отметил он.

Большинство жителей региона голосуют за понравившийся проект благоустройства на платформе или через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Право выбирать есть у жителей Пензенской области старше 14 лет.

В этом году в голосовании участвуют 95 объектов - скверы, пешеходные зоны, набережные - в 28 муниципальных образованиях региона.

«Ровно месяц остается до окончания всероссийского голосования за объекты благоустройства. Призываю всех принять участие! Только общими усилиями мы можем менять к лучшему реальность вокруг», - обратился Олег Мельниченко к жителям региона.

