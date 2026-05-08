В части Кузнецка и Камешкирского района на время отключат газ

Общество

В части Кузнецка и Камешкирского района на время отключат газ
Печать
Max

27 мая (среда) из-за плановых ремонтных работ будет приостановлено газоснабжение абонентов части Кузнецка и Камешкирского района.

В Кузнецке отключат газ на улице Сухановской. Предполагается, что ресурса не будет с 9:00 до 21:00.

В Камешкирском районе люди останутся без газа с 9:00 до 17:00, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза». Под отключение попадут:

- с. Алексеевка,

- с. Болтино,

- с. Большой Умыс,

- д. Дмитриевка,

- с. Дубровки,

- с. Дьячевка,

- с. Ключи,

- с. Кулясово,

- с. Лапшово,

- с. Мордовский Камешкир,

- с. Новое Шаткино,

- с. Пестровка,

- с. Покровка,

- с. Порзово,

- с. Русский Камешкир,

- с. Старое Шаткино,

- с. Старый Чирчим.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
газ отключение ресурс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!