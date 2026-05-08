В части Кузнецка и Камешкирского района на время отключат газ

27 мая (среда) из-за плановых ремонтных работ будет приостановлено газоснабжение абонентов части Кузнецка и Камешкирского района.
В Кузнецке отключат газ на улице Сухановской. Предполагается, что ресурса не будет с 9:00 до 21:00.
В Камешкирском районе люди останутся без газа с 9:00 до 17:00, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза». Под отключение попадут:
- с. Алексеевка,
- с. Болтино,
- с. Большой Умыс,
- д. Дмитриевка,
- с. Дубровки,
- с. Дьячевка,
- с. Ключи,
- с. Кулясово,
- с. Лапшово,
- с. Мордовский Камешкир,
- с. Новое Шаткино,
- с. Пестровка,
- с. Покровка,
- с. Порзово,
- с. Русский Камешкир,
- с. Старое Шаткино,
- с. Старый Чирчим.