В части Кузнецка и Камешкирского района на время отключат газ

27 мая (среда) из-за плановых ремонтных работ будет приостановлено газоснабжение абонентов части Кузнецка и Камешкирского района.

В Кузнецке отключат газ на улице Сухановской. Предполагается, что ресурса не будет с 9:00 до 21:00.

В Камешкирском районе люди останутся без газа с 9:00 до 17:00, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза». Под отключение попадут:

- с. Алексеевка,

- с. Болтино,

- с. Большой Умыс,

- д. Дмитриевка,

- с. Дубровки,

- с. Дьячевка,

- с. Ключи,

- с. Кулясово,

- с. Лапшово,

- с. Мордовский Камешкир,

- с. Новое Шаткино,

- с. Пестровка,

- с. Покровка,

- с. Порзово,

- с. Русский Камешкир,

- с. Старое Шаткино,

- с. Старый Чирчим.