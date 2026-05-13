Мошенники стали представляться фельдъегерями

Мошенники все чаще обманывают граждан, представляясь сотрудниками Государственной фельдъегерской службы России, предупредили в МВД РФ.

По словам правоохранителей, легенда удобна тем, что большинство граждан никогда не сталкивались с фельдъегерями, поэтому их легко ввести в заблуждение.

«ГФС России занимается специальной государственной связью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти, а не работой с физическими лицами», - пояснили в ведомстве.

Злоумышленники рассказывают жертвам о «спецкурьерах», «декларации наличных», «проверке средств» и других вымышленных процедурах, выманивают сбережения. При этом за деньгами, банковскими картами или документами от имени службы нередко приезжают люди в обычной гражданской одежде.

«ГФС России - военизированная государственная служба со строгим регламентом работы и форменным обмундированием», - предупредили в МВД РФ.

В некоторых случаях граждан под видом «стажировки» или «внештатной работы» в ГФС России пытаются вовлечь в преступную деятельность.

В полиции подчеркнули: если незнакомец представляется сотрудником фельдъегерской службы, это признак мошеннической схемы.