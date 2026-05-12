Стало известно, когда в Пензу поступит коллекционная 10-рублевая монета

Поступление в Пензу коллекционного выпуска монет, посвященных городу, ожидается в июне. Информация об этом прозвучала во вторник, 12 мая, на встрече главы областного центра Олега Денисова с управляющим региональным отделением Волго-Вятского управления ЦБ РФ Александром Хлобыстовым.

Речь идет о памятных монетах из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». Помимо Пензы, здесь представлены Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск и Магадан.

Диаметр изделий - 22 мм. На лицевой стороне по окружности расположены надписи «БАНК РОССИИ» (наверху), «2026» (внизу). Слева и справа изображены ветви лавра и дуба, в центре - число 10 и надпись «РУБЛЕЙ».

На оборотной стороне монеты «Пенза» размещено рельефное изображение фрагмента художественного оформления стелы «Город трудовой доблести». По окружности размещены надписи «ПЕНЗА» (вверху) и «ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ» (внизу).

Тираж - 1 млн штук.

«Появление памятной монеты может стать еще одним шагом в повышении узнаваемости столицы Сурского края, подчеркнет ее почетное звание и заслуги наших тружеников тыла во время Великой Отечественной войны», - процитировала Олега Денисова пресс-служба администрации Пензы.

