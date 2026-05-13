Перечислены адреса в Пензе, где будут отключать свет 14 мая

В четверг, 14 мая, в Пензе в части домов Терновки, Заводского района, Зари-1, Шуиста, а также около зоопарка, в микрорайоне Газовый и СНТ «Политехник» отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- пер. Первомайский; пр-д Первомайский; ул. Водопьянова; пр-д Водопьянова; ул. Красная; ул. Кутузова; ул. Ново-Тамбовская; ул. Тамбовская.

С 8:30 до 16:30:

- ул. Буровая, 1-15; пр-д Буровой, 1-5; ул. Колхозная, 1, 1а, 3-12, 17; 2-й Колхозный пр-д, 1-14, 16; 3-й Колхозный пр-д, 3-17; пр-д Ломоносова, 8; ул. Озерная, 2-16 (четные), 18-20, 22-40 (четные); ул. Партизанская, 3, 5-16, 18, 20; ул. 2-я Партизанская, 1, 3, 5-8, 10-24 (четные); ул. Пойменная, 3-18, 20-25, 27, 29, 31, 33, 35; ул. Пойменная/Чапаева, 1/5; ул. Поселковая, 1/2, 2/17, 3-5, 7, 9-12; ул. Прогонная, 1, 3-12, 14; пр-д Прогонный, 2-16, 18, 19, 19а; ул. Проходная, 2а, 4, 4а, 6, 8а; ул. Чаадаева, 27а; 2-й пр-д Чаадаева, 3, 4, 6-9, 9/6, 11, 11а, 12, 12а, 13/6; ул. Чапаева, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 7-10, 12; ул. Чапаева/Пойменная, 6/2.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Терновского, стр. 8, 92, 92а, 94, 98, 98а, 100, 112-124 (четные), 124Б, 126, 128, 130, 135; 2-й пр-д Терновского, 1-8; 3-й пр-д Терновского, 1; ул. Ростовская, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 77; ул. Колышлейская, 1а, 1Б, 1в, 5а.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Комсомольская, 25, 34, 34 к. 1, 2, 3, 4; ул. Комсомольская/Беляева, 31/5; ул. Литейная, 12, 14; ул. Литейная/Беляева, 16/1; ул. Литейная/Ударная, 10/1.

С 9:00 до 16:30:

- 2-й пр-д Левицкого, 21; ул. Окружная, 115, 117, 117а, 119, 119а; 1-й Окружной пр-д, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10; 2-й Окружной пр-д, 5, 7, 11.

С 13:00 до 15:30:

- СНТ «Политехник», уч. 18, 20, 21, 27, 30, 33, 37, 39, 43, 43а, 44, 45.

С 8:30 до 16:30:

- ул. Газовая, 38, 40, 41, 42, 44, 45; ул. 1-я Магистральная, 21-28, 30, 33-39, 41, 43, 46, 48; 2-я Магистральная, 11, 13, 13а, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 28, 34, 36, 38, 42, 44, з/у 37; ул. Магистральная, 19а, 21-37 (нечетные); ул. Магистральная/ул. 3-я Магистральная, 17/22; 1-й Магистральный пр-д, 13, 14, 16-20, 23, 23а, 24, 27; 3-й Магистральный пр-д, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 45; 4-й Магистральный пр-д, 2, 3, 6, 10, 13-16; 5-й Магистральный пр-д, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, уч. 14, 16; ул. Малоэтажная, 24, 26; 1-й Малоэтажный пр-д, 17, 17а, 19, 22, 24, уч. 449; 2-й Малоэтажный пр-д, 7-13 (нечетные), 14а-21; 3-й Малоэтажный пр-д, 1, 2, 4, 7, 8, 9, стр. 234, стр. 462; ул. Районная, 11, 15, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 40, 42, 44.