13 мая в Пензенской области ожидаются дождь и гроза

13 мая в Пензенской области будет облачно с прояснениями, возможны кратковременный дождь и гроза, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +9...+14 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +17...+22, к ночи на четверг прогнозируется +8...+13 градусов, осадки сохранятся.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с.

Ранее метеорологи предупредили, что в первой половине недели Пензенская область окажется под влиянием многоцентровой депрессии, в зоне атмосферного фронта.

В старину 13 мая подмечали: если цветки одуванчика открыты в пасмурный день, погода скоро улучшится.