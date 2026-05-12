За праздники в Пензенской области поймали 64 пьяных водителя

За период с 8 по 11 мая на дорогах Пензенской области выявили 64 пьяных водителя. Областная Госавтоинспекция подвела итоги во вторник, 12-го числа.

Во время праздников экипажи ДПС усилили патрулирование в местах массового скопления людей, в особенности вблизи торговых центров и развлекательных заведений.

Нетрезвых водителей, а также тех, кто отказывался от медицинского освидетельствования, отстранили от управления. 9 из них, как оказалось, сели за руль в пьяном виде повторно.

«В настоящее время в отношении данных автомобилистов решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Автомобили изъяты сотрудниками дознания и помещены на специализированные стоянки», - пояснили в ГАИ.

Госавтоинспекция просит всех строго соблюдать правила дорожного движения и своевременно сообщать о водителях, которые, предположительно, находятся в нетрезвом состоянии. Информацию можно передать ближайшему экипажу ДПС или в дежурную часть по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02 (102).

«Необходимо указать конкретное место расположения (город, район, улицу), марку автомобиля, государственный регистрационный знак и направление движения нарушителя», - добавили в ведомстве.