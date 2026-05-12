Олимпийскую аллею обработают от крыс и мышей

На Олимпийской аллее в Пензе проведут профилактическую дератизационную обработку. На эти цели направят 141 041 рубль, сообщается на портале госзакупок.

С грызунами будут бороться на площади 30 600 квадратных метров.

Договор о проведении работ был заключен 8 мая. Заказчиком выступает парк Белинского, на балансе которого находится аллея, исполнителем является региональный центр гигиены и эпидемиологии.

Согласно документу, дератизационные мероприятия будут проводиться в срок до 30 ноября 2026 года.

Под дератизацией подразумевается уничтожение крыс и мышей и предотвращение их повторного появления. Это нужно для минимизации ущерба, который они могут нанести, и снижения риска заболеваний, связанных с их присутствием.

