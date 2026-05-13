В Пензенской области вновь ожидается высокая пожарная опасность лесов

Общество

В Пензенской области вновь ожидается высокая пожарная опасность лесов
Печать
Max

В Пензенской области местами ожидается высокая пожарная опасность лесов (4-й класс), сообщили в Приволжском УГМС.

По информации специалистов, риск пожаров высок с 14 по 18 мая. В эти дни в регионе ожидается потепление, днем температура может подняться до +27…+29 градусов.

Пензенцам рекомендуется быть предельно осторожными при обращении с огнем: в лесу запрещается бросать горящие спички, окурки, промасленные или пропитанные горючими веществами материалы.

Кроме того, под запретом разведение костров в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса или участках, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины.

Развести огонь можно на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 м. После пламя необходимо тщательно засыпать землей или залить водой до полного прекращения тления.

Ранее 4-й класс пожарной опасности лесов объявляли с 9 по 12 мая.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
лес пожар погода
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!