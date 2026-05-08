В регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов

В Пензенской области в отдельных районах ожидается высокая пожарная опасность лесов (4-й класс), предупредили в Приволжском УГМС.

Риск лесных пожаров велик с 9 по 12 мая.

Пензенцам рекомендуется быть предельно осторожными при обращении с огнем: в лесу запрещается бросать горящие спички, окурки, промасленные или пропитанные горючими веществами материалы.

Кроме того, под запретом разведение костров в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса или участках, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины.

Развести огонь можно на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 м. После пламя необходимо тщательно засыпать землей или залить водой до полного прекращения тления.

Ранее синоптики сообщили, что 9 мая в регионе станет заметно прохладнее. Ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.