В Пензе задержали 2 мигрантов, подлежащих депортации

В Пензе сотрудники разных силовых структур провели совместный рейд с целью выявления нарушений миграционного и воинского законодательства.

Под внимание представители Росгвардии, полиции и гарнизонного военно-следственного отдела СКР попали оптово-розничный рынок «Северный» в Октябрьском районе и дороги областного центра.

Всего документы проверили у 173 человек. Правоохранители выявили 18 мигрантов, нелегально находящихся на территории России.

Кроме того, они задержали двух иностранных граждан, подлежащих депортации.

«Повестки в военный комиссариат были вручены 13 бывшим мигрантам, которые получили российское гражданство, но проигнорировали постановку на воинский учет», - сообщили в областном управлении Росгвардии.

