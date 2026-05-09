Трем пензячкам присвоили статус жителя блокадного Ленинграда. Почетные знаки направила в областной центр администрация Санкт-Петербурга.

Как пояснили в региональном министерстве труда, социальной защиты и демографии, с конца 2025 года такой статус могут получить граждане страны независимо от продолжительности жизни в осажденном городе (хотя бы 1 день).

Ранее знак вручали россиянам, которые находились в блокадном Ленинграде не менее 4 месяцев.

Обладатели статуса приравнены к участникам Великой Отечественной войны. Они получают соответствующие льготы, установленные законодательством.

По данным областного правительства на январь 2026 года, в регионе насчитывалось 35 награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Они проживают в Пензе, Заречном, Кузнецке, а также в Наровчатском, Каменском, Неверкинском, Нижнеломовском, Пензенском, Сосновоборском и Спасском районах.

