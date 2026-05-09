Назван препарат, который нельзя принимать при летнем отравлении

При отравлении опасно принимать имодиум (лоперамид) без указания врача. Этот препарат задерживает токсины в кишечнике.

«При симптомах отравления - тошноте, диарее, боли в животе - необходимо первым делом промыть желудок. После этого можно принять 8-10 таблеток активированного угля или 2 пакетика смекты», - рассказала в беседе с изданием «Газета.ru» врач скорой помощи Светлана Гузь.

Медик напомнила, что диарея и рвота могут вызвать дегидратацию – опасное состояние, при котором потери воды превышают ее поступление. Вместе с тем организм теряет важные для него электролиты. Чтобы предотвратить это, специалист посоветовала принять регидрон и много пить.

«При выраженных болях в животе будет полезен дротаверин (но-шпа), однако без осмотра врача необходимо отказаться от имодиума (лоперамида), поскольку он задерживает токсины в кишечнике», - предупредила врач.

Имодиум воздействует на кишечник, замедляя сокращение его стенок, повышая тонус анального сфинктера. Снижение перистальтики увеличивает время прохождения пищи по кишечнику, следовательно, токсины будут дольше контактировать со слизистой и их всасывание в кровоток усилится.

По словам медика, основные причины летних отравлений - неправильное хранение продуктов, недостаточная термическая обработка мяса, плохая гигиена рук.