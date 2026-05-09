В Пензастате озвучили, сколько многоэтажек имеют большой износ

В регионе, по данным Пензастата за 2025 год, около 12% многоэтажек имеют износ более 66%.

Специалисты подсчитали, что у большей части строений (52,1%) показатель составляет от 31% до 65%. 36,2% многоэтажек изношены менее чем на 30%. У остальных степень высокая: у 11,1% - от 66% до 70%, у 0,6% - свыше 70%.

В Пензенской области чуть больше трети (37,7%) многоэтажных домов возвели в 1946-1970-х годах. 44,6% построили с 1971-го по 1995-й, а 10,8% - после 1995-го.

В 2025-м в регионе насчитывалось 470,9 тыс. квартир, средняя площадь одной - 57,9 кв. м.

Ранее стало известно, что по итогам 2025 года в Пензенской области по программе переселения из аварийного жилья переехал 141 человек, освободилось 86 помещений общей площадью 3 203 кв. м.

Реализацию программы намерены продолжить в 2026-м. В целом место жительства должны сменить 845 человек из 44 многоквартирных домов.

