Олег Мельниченко сообщил о запланированном ремонте 6 детсадов

В мае в селе Кондоль Пензенского района начнется ремонт детского сада, который посещает около 100 детей. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Здание было построено более 40 лет назад и нуждается в обновлении. Запланированы ремонт кровли, фасада и коммуникаций, замена окон, отделка помещений.

«В этом году проведем капремонт шести дошкольных учреждений», - заявил Олег Мельниченко.

В 2025-м в регионе провели работы в четыре детских садах: в Пензе, Иссе, Лопатине и Русском Камешкире.

«Комфортные условия создали в общей сложности для 400 ребят. Не только модернизировали коммуникации, заменили окна и привели в порядок фасады зданий, но и закупили новую мебель и оборудование», - рассказал губернатор в своем канале в МАХ.