В России введут новые правила аннулирования водительских прав

Общество

В России введут новые правила аннулирования водительских прав
Печать
Max

В России расширят список оснований для аннулирования водительских прав. Это следует из поправок к законам «О безопасности дорожного движения» и статье 10 Федерального закона «О персональных данных». Документы размещены на сайте Правительства РФ.

Новые нормы вступят в силу 1 марта 2027 года. Водительские права аннулируют за отказ пройти внеочередное медосвидетельствование.

Сейчас, если на обязательном осмотре у водителя выявят заболевание, при котором нельзя садиться за руль, его направят на обследование и лечение, а при подтверждении болезни - на внеочередное медосвидетельствование.

Согласно новым требованиям, водитель, которого уведомили о необходимости пройти внеочередное медицинское обследование, будет обязан сделать это в течение 3 месяцев. В противном случае его права сочтут недействительными и аннулируют.

Медицинские организации сформируют заключения по итогам обязательного или внеочередного медосвидетельствования в электронном виде. Документы разместят в федеральном реестре, который ведут в ЕГИСЗ (Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
водитель автомобиль врач
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!