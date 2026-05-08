В России введут новые правила аннулирования водительских прав

В России расширят список оснований для аннулирования водительских прав. Это следует из поправок к законам «О безопасности дорожного движения» и статье 10 Федерального закона «О персональных данных». Документы размещены на сайте Правительства РФ.

Новые нормы вступят в силу 1 марта 2027 года. Водительские права аннулируют за отказ пройти внеочередное медосвидетельствование.

Сейчас, если на обязательном осмотре у водителя выявят заболевание, при котором нельзя садиться за руль, его направят на обследование и лечение, а при подтверждении болезни - на внеочередное медосвидетельствование.

Согласно новым требованиям, водитель, которого уведомили о необходимости пройти внеочередное медицинское обследование, будет обязан сделать это в течение 3 месяцев. В противном случае его права сочтут недействительными и аннулируют.

Медицинские организации сформируют заключения по итогам обязательного или внеочередного медосвидетельствования в электронном виде. Документы разместят в федеральном реестре, который ведут в ЕГИСЗ (Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения).