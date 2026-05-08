В праздники составность пензенских пригородных поездов увеличат

В майские праздники составность пригородных поездов увеличат, сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

8-го числа у поезда № 7239/7232 Саранск (отправление в 17:13) - Пенза-I (прибытие в 19:37, отправление в 19:39) - Кузнецк (прибытие в 21:17) число вагонов возрастет с 4 до 6.

9 мая составность поезда № 7233 Кузнецк (отправление в 6:50) - Пенза-I (прибытие в 8:22) вырастет с 4 до 6 вагонов.

11 мая прибавят вагоны у следующих пригородных поездов:

- № 7245 Пенза-I (отправление в 10:30) - Башмаково (прибытие в 13:38) - с 3 до 6;

- № 7240 Башмаково (отправление в 13:50) - Пенза-I (прибытие в 16:56) - с 3 до 6;

- № 7231/7230 Саранск (отправление в 8:10) - Пенза-I (прибытие в 10:53, отправление в 10:55) - Кузнецк (прибытие в 12:33) - с 4 до 6;

- № 7247/7246 Кузнецк (отправление в 16:18) - Пенза-I (прибытие в 17:50, отправление в 17:52) - Саранск (прибытие в 20:50) - с 4 до 6.