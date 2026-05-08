График движения пригородных поездов изменили из-за ремонта

В Пензенской области 9, 10, 16 и 17 мая изменили график движения пригородных поездов из-за ремонта путей на перегоне Гольцовка - Лунино, предупредили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

9 и 17 мая:

- поезд № 7233/7238 Кузнецк - Пенза-I - Саранск устанавливается сообщением Кузнецк (отправление в 6:50) - Пенза-I (прибытие в 8:22); на участке Пенза-I - Саранск выводится из графика движения;

- поезд № 7231/7230 Саранск - Пенза-I - Кузнецк устанавливается сообщением Пенза-I (отправление в 10:55) - Кузнецк (прибытие в 12:33); на участке Саранск - Пенза-I выводится из графика движения;

- поезд № 6127 Булычево - Пенза-I отправится со станции Булычево на 59 минут раньше времени, указанного в расписании: Булычево (отправление в 4:12) - Пенза-I (прибытие в 6:38).

10 и 16 мая:

- поезд № 6128 Пенза-I (отправление в 19:56) - Булычево (прибытие в 22:15) выводится из графика движения;

- поезд № 7247/7246 Кузнецк - Пенза-I - Саранск устанавливается сообщением Кузнецк (отправление в 16:18) - Пенза-I (прибытие в 17:50); на участке Пенза-I - Саранск выводится из графика движения;

- поезд № 7239/7232 Саранск - Пенза-I - Кузнецк устанавливается сообщением Пенза-I (отправление в 19:39) - Кузнецк (прибытие в 21:17); на участке Саранск - Пенза-I выводится из графика движения.