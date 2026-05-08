В прокуратуре Кузнецка примут жалобы на отсутствие лекарств

В прокуратуре Кузнецка будет действовать горячая линия по вопросам обеспечения льготными лекарствами. Об этом рассказали в городской администрации.

Сотрудники надзорного ведомства примут жалобы, касающиеся отказа предоставить препараты, выписки рецептов, нарушения сроков их обслуживания, отсутствия лекарств в аптечных пунктах и другие.

Горячую линию организуют с 13 мая по 1 июня по номеру 8 (84157) 3-28-32.

Звонки будут принимать с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45.

Ранее стало известно, что из российских аптек пропали жизненно важные препараты, необходимые для лечения рака. Речь идет о метотрексате и этопозиде.

