В Пензенской области родились 64 Михаила

Михаил и Василиса остаются самыми популярными именами для новорожденных в Пензенской области с начала 2026 года. Таковы данные на 6 мая, опубликованные информационно-аналитическим порталом «Реестр ЗАГС».

Имя Михаил получили 64 мальчика. Второе по популярности - Александр (56), далее идут Матвей (51), Артем (49) и Тимофей (43).

Василисами названы 44 девочки. В топ-5 вошли также Анна (42), София (37), Виктория (37) и Варвара (36). Покинули первую пятерку имена Полина и Ксения.

Самые редкие мужские имена с начала года - Тигран, Архип, Саад, Эрик и Овик; женские - Зария, Мадина, Камилия, Лика и Айнура.

В 2025-м в Пензенской области самыми популярными именами для новорожденных оказались Михаил и София. Обладателями первого стали 669 мальчиков, второго - 497 девочек, сообщили в региональном минтруде. Эти же имена стали самыми популярными на уровне страны.