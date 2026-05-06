7 мая в Пензе на время изменят маршруты троллейбусов и автобусов

В четверг, 7 мая, в Пензе в связи с репетицией парада изменят маршруты общественного транспорта, предупредили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

С 19:00 до 21:00 (до окончания мероприятий) будет действовать следующий порядок:

- троллейбусы № 1 и микроавтобусы № 1т с улицы Пушкина направятся по улице Кулакова – Толстовскому путепроводу - улице Гагарина, далее - по маршруту (в обоих направлениях);

- троллейбусы № 2 с улицы Суворова поедут по Толстовскому путепроводу - улицам Гагарина - Леонова - Циолковского - Крупской - Гагарина, далее - как обычно;

- троллейбусы № 6 с улицы Суворова проследуют по улице 8 Марта - Арбековскому путепроводу - проспекту Строителей, далее - по маршруту (в обоих направлениях);

- движение троллейбусов № 8 остановят;

- троллейбусы № 9, микроавтобусы № 16 и 89 с улицы Луначарского поедут по Толстовскому путепроводу - улицам Гагарина - Леонова - Циолковского - Беляева - проспекту Победы, далее - по маршрутам (в обоих направлениях);

- троллейбусы № 105, микроавтобусы № 29 с улицы Суворова направятся по Толстовскому путепроводу - улицам Гагарина - Леонова - Циолковского - Беляева - проспекту Победы, далее - по стандартной схеме (в обоих направлениях);

- маршрутки № 55 с улицы Луначарского проследуют по Толстовскому путепроводу - улице Суворова - 8 Марта, далее - как обычно (в обоих направлениях);

- микроавтобусы № 59 с улицы Луначарского направятся по Толстовскому путепроводу - улицам Гагарина - Леонова - Циолковского - Беляева, далее - по маршруту (в обоих направлениях);

- микроавтобусы № 77 с проспекта Строителей поедут по улицам 8 Марта - Карпинского - Окружной - Мира - Ленинградской - Лермонтова - Кирова - Чехова - Суворова - 8 Марта - проспекту Строителей, далее - по схеме;

- автобусы № 66 с проспекта Победы проследуют по улицам Беляева - Циолковского - Леонова - Гагарина - Толстовскому путепроводу - Суворова, далее - по маршруту (в обоих направлениях);

- маршруты № 44 и 70 с улицы Луначарского направятся на Толстовский путепровод и улицу Гагарина, далее - по схеме в обоих направлениях;

- микроавтобусы № 75 с проспекта Победы поедут по улицам Беляева - Циолковского - Крупской - Гагарина - Толстовскому путепроводу - Суворова - 8 Марта, далее - по маршруту.