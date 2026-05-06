В Пензе открылась обновленная Аллея Памяти

В Пензе обновили Аллею Памяти. Кроме того, там запустили электронную Стелу Памяти, сообщили в министерстве труда, социальной защиты и демографии региона во вторник, 5 мая.

Аллея находится на улице Попова, около здания Пензенского филиала фонда «Защитники Отечества». Ее экспозиция - портреты земляков, отдавших жизнь за Родину в разные годы.

«Подвиги пензенцев невозможно вместить в рамки одной Аллеи, их слишком много. В память о них мы запускаем электронную Стелу Памяти», - рассказала руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Ольга Клейменова.

Чтобы разместить портрет героя на электронной Стеле Памяти, членам его семьи нужно обратиться в фонд. После проверки сведений имя погибшего пензенца станет частью мемориала.

Аллею Памяти в областном центре открыли в мае 2025 года. Ее обновляли трижды.