В Пензе высадили первые в этом сезоне цветы

У Монумента воинской и трудовой славы высадили первые в этом сезоне цветы, сообщили в МБУ «Пензавтодор» во вторник, 5 мая. Клумбы украсили бархатцы.

По словам специалистов, совсем скоро цветы высадят и в других местах города.

30 апреля сообщалось, что коммунальщики приступили к разбивке цветников.

В этом году в Пензе планируют высадить кохию, цинерарию, агератум, петунию, сальвию и тагетес (бархатцы).

Цветы появятся в скверах, у памятников, на транспортных развязках. В частности, предусмотрено обновление композиций в зеленой зоне на углу улиц Калинина и Свердлова, у памятника Первопоселенцу; на откосе на улице 8 Марта будет большая клумба в виде книги.

Всего планируется высадить 260 тысяч корней на 36 клумбах.