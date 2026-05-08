Перезахоронены останки бековского бойца, погибшего при штурме Берлина

Архивистам удалось найти данные о родственниках уроженца Бековского района Ивана Васильевича Никиташина, который погиб при штурме Берлина в конце апреля 1945 года.

Он родился в 1925-м в деревне Выселки Никольского сельсовета (сейчас это территория Ивановского сельсовета). В 1943-м в возрасте 18 лет был призван на фронт, освобождал Польшу и Германию. После гибели его похоронили в деревне Марвардт.

Иван Васильевич удостоен медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги», орденов Красной Звезды и Славы III-й степени.

7 мая состоялась церемония перезахоронения советских воинов, участвовавших в Берлинской операции, среди них оказался и Иван Никиташин.

Бековским архивистам в ходе кропотливого поиска в документах села Никольского (с ним впоследствии слилась деревня Выселки) удалось обнаружить сведения о родственниках бойца.

«Эта история - еще одно подтверждение того, что память о подвиге советского народа жива», – процитировала врио министра по делам архивов Пензенской области Зуфяра Бибарсова пресс-служба регионального правительства.