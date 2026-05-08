Перечислены виды наказания за осквернение георгиевской ленты

В преддверии Дня Победы многие в знак уважения начали прикалывать к одежде георгиевскую ленту. Следует помнить правила ее ношения.

Разместить символ можно тремя способами: на груди в районе сердца, на плече или воротнике рубашки (блузы, куртки). Важно проследить, чтобы лента не трепалась на ветру, а была бережно подколота булавкой либо приметана ниткой. Не следует привязывать ее к аксессуарам, украшать ею животных и автомобили с наружной стороны.

В декабре 2022 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевской ленты.

Ее приравняли к символам воинской славы России и разрешили использовать только в целях, связанных с сохранением исторической памяти: во время празднования Дня Победы, на патриотических праздниках, на мероприятиях в честь увековечивания памяти погибших воинов.

Согласно статье 354.1 УК РФ, за осквернение ленты в зависимости от тяжести преступления грозит штраф до 3 млн рублей, или в размере зарплаты (или иного дохода) за период до 3 лет, либо обязательные работы до 360 часов.

Также могут назначить исправительные работы на срок до 1 года или принудительные - до 3 лет. Максимальное наказание - 3 года лишения свободы.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере до 5 млн рублей либо лишением свободы на срок до 5 лет.