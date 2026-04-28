В Пензе на авиашоу в День Победы потратят 150 000 рублей

Стало известно, во сколько в 2026 году обойдется авиашоу, которое устроят над Монументом воинской и трудовой славы в Пензе 9 мая.

За организацию и проведение демонстрационных полетов и прыжков парашютистов заплатят 150 000 рублей, сообщается на портале госзакупок.

Выступление может быть проведено в двух вариантах в зависимости от погодных условий:

- при нижней границе облаков не менее 800 метров и видимости не менее 6 км;

- при нижней границе облаков не менее 500 метров и видимости не менее 4 км.

Договор заключен с индивидуальным предпринимателем из Пензы.

В прошлом году, когда праздновалось 80-летие Великой Победы, программа авиашоу состояла из 2 частей.

Первая включала демонстрационные полеты над Монументом воинской и трудовой славы на самолетах регионального отделения ДОСААФ России. В небо подняли сначала флаг России размером 3 на 10 метров, потом - георгиевскую ленту (3 на 20 метров), группа из 3 самолетов нарисовала в воздухе триколор. Сверху сбросили листовки с «Календарем Победы», где были представлены события мая 1945 года, связанные с завершением Великой Отечественной войны.

Вторая часть прошла над набережной Суры, в районе стелы «Росток». Представители областной Федерации авиации общего назначения и авиационных видов спорта продемонстрировали фигуры высшего пилотажа. Было задействовано более десятка летательных аппаратов.