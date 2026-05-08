Олег Мельниченко вручил награды отличившимся землякам

В пятницу, 8 мая, губернатор Олег Мельниченко вручил награды землякам, отличившимся в профессиональной и общественной деятельности на благо родного региона.

«Символично, что торжественное мероприятие провели перед Днем Победы. Нынешние поколения граждан России строят свою жизнь на фундаменте, заложенном победителями. Герои специальной военной операции - достойные наследники участников Великой Отечественной войны», - написал глава региона в своем канале в МАХ.

Владимир Валентинович Карнишин удостоен медали «За храбрость» II степени. Он ушел добровольцем на фронт с поста главы Евлашевского сельсовета, командовал минометным расчетом. Теперь Владимир Карнишин работает заместителем главы администрации Кузнецкого района.

Волонтерам вручили медали «За содействие специальной военной операции», архивным работникам, сотрудникам муниципалитетов, преподавателям школ, колледжей и вузов - «За сохранение исторической памяти».

«Педагог Губернского лицея Максим Сергеевич Мещеряков - еще один доброволец. Воевать ему пришлось на том же направлении, где в 1942 году бил нацистов его дед - командир взвода 5-го Донского казачьего корпуса. Сейчас Максим Сергеевич прививает правильные ценности будущим защитникам Отечества», - рассказал Олег Мельниченко.

Были впервые вручены региональные награды орден Ермина и орден Бочкарева. Их получили почетный гражданин Пензенской области Валерий Кузьмич Лидин и Рашид Рифатович Хайров.

«Всего государственных и региональных наград удостоены порядка 80 пензенцев. Наши земляки трудятся в промышленности и сельском хозяйстве, защищают безопасность и правопорядок, развивают образование, культуру и спорт. Мы очень разные, но всех нас объединяет любовь к России и Пензенской области», - подытожил Олег Мельниченко.