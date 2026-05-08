Губернатор: Пензенцы бились на всех фронтах Великой Отечественной войны

Губернатор Олег Мельниченко поздравил пензенцев с приближающимся Днем Великой Победы на торжественном собрании в ККЗ «Пенза». Туда пригласили детей войны, военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил России, сотрудников Росгвардии и правоохранительных органов, участников СВО и членов их семей, активистов общественных организаций.

Собравшиеся почтили память земляков и всего советского народа, который совершил бессмертный подвиг во имя мира, свободы и будущего Родины.

«Более 300 тысяч наших воинов сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Героически бились от Кавказа до Арктики, гнали врага по Европе до самого Берлина. Фраза на поверженном рейхстаге «А мы из Пензы», оставленная гвардии лейтенантом Иваном Морозовым, стала символом гордости для новых поколений пензенцев», - напомнил Олег Мельниченко.

Глава региона отметил и трудовой подвиг жителей Пензенской области. 100 тысяч мобилизованных суровой зимой 1941-1942 годов строили Сурский оборонительный рубеж, женщины и дети работали в полях и на заводах, чтобы снабжать фронт всем необходимым. Именно за это 5 лет назад Президент РФ Владимир Путин присвоил Пензе звание «Город трудовой доблести».

«Правое дело героев Великой Отечественной войны продолжают внуки и правнуки, на долю которых выпало защищать Россию от неонацизма. Участники СВО, военнослужащие и сотрудники спецподразделений, уничтожают живую силу и технику врага, охраняют небо, щитом стоят на страже важных гособъектов, противостоят шпионам и диверсантам. Наши инженеры и рабочие создают современное вооружение. Враг будет разбит, и Победа снова будет за нами!» - резюмировал Олег Мельниченко.