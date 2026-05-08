Балканский циклон: в выходные ожидается ухудшение погоды

В предстоящие выходные Пензенская область останется в поле повышенного атмосферного давления, но уже в холодной воздушной массе, сообщили в Приволжском УГМС в пятницу, 8 мая.

Если днем 8-го числа прогнозировалось до +30 градусов, то 9-го (в субботу) ртутные столбики поднимутся только до +19, а 10-го (в воскресенье) - до +17 градусов.

«В понедельник погода ухудшится в связи с выходом балканского циклона, который принесет обильные дожди и усиление ветра», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Светлана Кашеева.

11 мая воздух прогреется максимум до +13...+18, порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

На протяжении всех выходных местами возможны кратковременные дожди с грозами.