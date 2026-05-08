В Малой Сердобе и Большом Вьясе вероятны перебои в телевещании

В селах Малая Сердоба, Салтыково (Земетчинский район) и Большой Вьяс (Лунинский район) возможны кратковременные отключения телерадиосигнала. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В Малой Сердобе 12 мая будет прерываться трансляция программ, входящих в состав 1-го и 2-го мультиплекса, а также радиостанции «Радио России».

В Салтыкове 13 мая могут наблюдаться проблемы с вещанием 1-го и 2-го мультиплексов.

В Большом Вьясе прерывание сигнала ожидается 14 мая.

Временные отключения ожидаются в промежутке с 10:00 до 16:00. Они связаны с плановыми профилактическими работами на передающих станциях.

В 1-й мультиплекс входят Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». 2-й мультиплекс - «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».