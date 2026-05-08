В Кузнецке изменили схему перекрытия движения 9 мая

В Кузнецке в субботу, 9 мая, из-за отмены массового шествия на Холм Славы, внесли корректировки в схему перекрытия движения транспорта, рассказали в городской администрации.

С 8:00 до 12:00 проезд запретят на:

- улице Ленина - от Дарвина до Холма Славы;

- пересечении улиц Советской и Ленина;

- пересечении улиц Панфилова и Ленина;

- улице Молодая Гвардия (вблизи улиц Рабочей и Кирова);

- пересечении улиц Пугачева и Ленина;

- пересечении улицы Пугачева и Пугачевского проезда.

Выезд из дома № 271 на улице Ленина перенаправят на улицу Советскую. Закроют выезды с улицы Овражной на Ленина (по четной и нечетной сторонам).

С 16:00 до 22:30 движение перекроют на улицах:

- Стекловской (от Сбербанка до поворота на улицу Ленина);

- Ленина (в районе пункта выдачи «СДЭК»);

- Московской (от кафе «Малинка» до музыкального колледжа).

Ранее сообщалось, что от традиционного шествия в Кузнецке решили отказаться «из соображений безопасности».