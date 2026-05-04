В кузнецкую детскую больницу пришел новый УЗИ-диагност

В поликлинику Кузнецкой детской центральной районной больницы в конце апреля трудоустроилась новый врач по ультразвуковой диагностике Альфия Дашкина.

В 2014 году она окончила Саратовский государственный медуниверситет по специальности «педиатрия». В 2026-м прошла переподготовку на базе Пензенского института усовершенствования врачей и получила квалификацию по УЗД.

«Я очень рада стать частью команды больницы. Для меня как для молодого специалиста это прекрасная возможность расти профессионально и помогать детям», - отметила Альфия Дашкина.

Полученный в педиатрии опыт и новые знания в ультразвуковой диагностике помогут ей работать с маленькими пациентами.

В октябре 2025 года штат Кузнецкой детской ЦРБ пополнился еще одним педиатром. Сюда пришла работать выпускница медицинского института ПГУ Анна Семина.