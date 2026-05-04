В Кузнецке на 9 Мая запланировали фейерверк

В Кузнецке праздничные торжества в День Победы начнутся в 9:30 - в это время стартует шествие от центральной площади к мемориальному комплексу «Холм Славы». В 10:00 состоится церемония возложения венков и цветов к Вечному огню и памятным плитам погибших кузнечан.

В дневное время мероприятия будут идти в городском парке.

С 12:00 до 18:00 там организуют полевую кухню, открытый микрофон «Наследники Победы», интерактивную площадку «Военный привал», концерт, вручение георгиевских ленточек и ретровечер в клубе «Движение».

Вечерняя программа, запланированная на центральной площади Кузнецка, начнется в 18:30.

С 18:50 до 19:00 пройдет Всероссийская минута молчания, с 19:00 до 20:00 выступит хореографический ансамбль «Раздолье», с 20:00 до 22:00 покажут концертно-театральную постановку с участием городских творческих коллективов.

«Кульминационным событием всех торжеств 9 Мая станет фейерверк, который будет запущен в 22:00», - сообщили в администрации Кузнецка.

