На этой неделе воздух в Пензенской области прогреется до +28 градусов

На начавшейся рабочей неделе Пензенская область останется в поле повышенного атмосферного давления, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 4 мая.

«Ожидается по-летнему теплая и малооблачная погода», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Светлана Кашеева.

Если в понедельник воздух прогрелся только до +20 градусов, то во вторник ртутные столбики приблизятся к отметке +25, в среду - к +26, а в четверг дойдут до +28 градусов.

По словам Светланы Кашеевой, в середине рабочей недели из-за близости атмосферного фронта днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможно с грозами.

Ветер будет менять направление, но его порывы не превысят 11 метров в секунду.