«Онкопатруль» отправится в Городищенский район

В среду, 29 апреля, врачи областного онкодиспансера прибудут в Городище, чтобы обследовать сотрудников местных предприятий и провести мастер-классы для персонала районной больницы.

«Для всех желающих специалисты Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики вместе с онкологами расскажут о важности онконастороженности и регулярных проверок», - сообщили в региональном минздраве.

Цель акции - сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни населения за счет раннего выявления онкологических заболеваний и формирования культуры здорового образа жизни.

«Внимательность к собственному здоровью - это первый и самый важный шаг к победе над болезнью. Ранняя диагностика рака дарит не просто шанс, а реальную возможность на полное излечение и долгую жизнь», - напомнили в областном минздраве.

В марте «Онкопатруль» выезжал в Никольский район. Обследование прошли 485 человек, 27 из них направили на дальнейшие обследования.