Опубликован график работы пензенских МФЦ в майские праздники

Общество

Опубликован график работы пензенских МФЦ в майские праздники
Печать
Max

В Пензе из-за майских праздников меняется график работы МФЦ.

30 апреля (четверг) - рабочий день во всех центрах сокращен на 1 час: они закроются в 19:00.

1 мая (пятница) - выходной из-за праздника Весны и Труда.

2 мая все офисы МФЦ в Пензе будут работать с 8:00 до 14:00, 3 мая (воскресенье) - выходной.

На следующей неделе 4, 5, 6 и 7 мая (понедельник-четверг) центры отработают в привычном режиме, с 8:00 до 20:00, а 8 мая (пятница) закроются на час раньше, в 19:00.

9 мая (суббота) будет выходным из-за Дня Победы, 10 мая (воскресенье) – снова выходной. 11 мая (понедельник) офисы МФЦ, как обычно, будут открыты с 8:00 до 20:00.

С графиком работы подразделений МРЭО областной Госавтоинспекции можно ознакомиться здесь.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мфц праздник график
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!