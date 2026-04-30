Опубликован график работы пензенских МФЦ в майские праздники

В Пензе из-за майских праздников меняется график работы МФЦ.

30 апреля (четверг) - рабочий день во всех центрах сокращен на 1 час: они закроются в 19:00.

1 мая (пятница) - выходной из-за праздника Весны и Труда.

2 мая все офисы МФЦ в Пензе будут работать с 8:00 до 14:00, 3 мая (воскресенье) - выходной.

На следующей неделе 4, 5, 6 и 7 мая (понедельник-четверг) центры отработают в привычном режиме, с 8:00 до 20:00, а 8 мая (пятница) закроются на час раньше, в 19:00.

9 мая (суббота) будет выходным из-за Дня Победы, 10 мая (воскресенье) – снова выходной. 11 мая (понедельник) офисы МФЦ, как обычно, будут открыты с 8:00 до 20:00.

