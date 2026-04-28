Опубликован график работы подразделений МРЭО в праздники

Пензенская Госавтоинспекция опубликовала график работы регистрационно-экзаменационных подразделений в майские праздники.

Речь идет о пунктах в Пензе, Сердобске, Нижнем Ломове, Каменке, Кузнецке и Городище, где можно зарегистрировать транспортное средство или получить водительское удостоверение.

Режим работы будет таким:

- 1 мая – выходной;

- 2 мая - с 8:00 до 15:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30;

- 3 и 4 мая - выходные;

- 5, 6, 7, 8 мая - с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:45;

- 9, 10, 11 мая - выходные.

Жителей региона просят учитывать эту информации при посещении подразделений МРЭО.