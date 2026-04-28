Опубликован график работы подразделений МРЭО в праздники

Пензенская Госавтоинспекция опубликовала график работы регистрационно-экзаменационных подразделений в майские праздники.
Речь идет о пунктах в Пензе, Сердобске, Нижнем Ломове, Каменке, Кузнецке и Городище, где можно зарегистрировать транспортное средство или получить водительское удостоверение.
Режим работы будет таким:
- 1 мая – выходной;
- 2 мая - с 8:00 до 15:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30;
- 3 и 4 мая - выходные;
- 5, 6, 7, 8 мая - с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:45;
- 9, 10, 11 мая - выходные.
Жителей региона просят учитывать эту информации при посещении подразделений МРЭО.