В Пензенском районе ремонтируют дорогу через село Кучки

Общество

Печать
Max

В Пензенском районе идет ремонт на участке региональной автодороги «Колышлей - Сердобск - Беково» - Кучки.

«Подрядная организация укрепляет основание дороги с помощью технологии холодной регенерации. Затем она уложит асфальтобетонное покрытие и нанесет дорожную разметку. Будут отремонтированы обочины», - сообщили в региональном минстрое.

О начале работ на участке длиной 6,4 км, проходящем через село Кучки, стало известно в январе этого года.

Заказчиком стало Управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

В 2025-м на этой же дороге привели в порядок отрезок длиной 3 км от трассы Р-207 и Большой Елани, добавили в минстрое.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дорога строительство ремонт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!