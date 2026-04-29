В Пензенском районе ремонтируют дорогу через село Кучки

В Пензенском районе идет ремонт на участке региональной автодороги «Колышлей - Сердобск - Беково» - Кучки.

«Подрядная организация укрепляет основание дороги с помощью технологии холодной регенерации. Затем она уложит асфальтобетонное покрытие и нанесет дорожную разметку. Будут отремонтированы обочины», - сообщили в региональном минстрое.

О начале работ на участке длиной 6,4 км, проходящем через село Кучки, стало известно в январе этого года.

Заказчиком стало Управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

В 2025-м на этой же дороге привели в порядок отрезок длиной 3 км от трассы Р-207 и Большой Елани, добавили в минстрое.