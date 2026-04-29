В Пензе обновляют асфальт на улице Долгорукова

В областном центре обновляют покрытие на улице Долгорукова (Шуист), рассказали в МБУ «Пензавтодор».

После укладки асфальта на проезжую часть нанесут дорожную разметку.

В начале апреля сообщалось, что бездорожье на улице Долгорукова стало причиной ЧП с мусоровозом.

У дома № 92 колеса спецмашины провалились в глубокую яму, скрытую водой. Мусоровоз с трудом высвободили из ловушки.

По словам жителей улицы, из-за разбитого асфальта все пути к домам отрезаны. «Ждем вас в гости посмотреть на нашу дорогу», - обратились тогда пензенцы к районной администрации.