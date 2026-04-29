В Колышлее запланировали ремонт водопровода

В Колышлее в этом году капитально отремонтируют участок водопроводной сети, что позволит улучшить качество водоснабжения 2 080 жителей поселка.

Всего заменят 1 500 погонных метров труб.

«Ремонт затронет участок, проходящий от дома № 2 на улице Профтехобразования до здания № 32 на улице Строителей», - уточнили в областном министерстве ЖКХ и ГЗН.

По словам замминистра Дмитрия Герасимова, особое внимание уделят качеству материалов и соблюдению технологий, чтобы продлить срок службы сетей и сократить затраты на их обслуживание.

Ранее сообщалось, что в селе Татарский Канадей (Кузнецкий район) строят новый водозаборный узел, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение жителей ресурсом. Проблема будет решена за счет внедрения автоматизации и резервных емкостей.