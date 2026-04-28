В селе Татарский Канадей началось строительство водозаборного узла

В селе Татарский Канадей (Кузнецкий район) строят новый водозаборный узел, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение жителей.

Проблема будет решена за счет внедрения автоматизации и резервных емкостей.

«Проект предусматривает бурение скважины, строительство насосных станций, двух резервуаров для чистой воды и станции водоподготовки», - перечислили в правительстве Пензенской области.

Также запланировано благоустройство территории, прилегающей к узлу.

Ранее в селе Тешнярь Сосновоборского района после вмешательства прокуратуры заменили водонапорную башню. В системе регулярно падало давление, подача ресурса приостанавливалась.