Скончалась профессор педагогического института Галина Пранцова

В среду, 29 апреля, не стало выдающегося российского методиста, профессора кафедры «Литература и методика преподавания литературы» Педагогического института имени В. Г. Белинского ПГУ Галины Пранцовой. Она скоропостижно скончалась на 76-м году жизни.

Галина Васильевна родилась 11 октября 1950 года в совхозе «Пролетарий» Каменского района. В 1976-м окончила пединститут имени В. Г. Белинского. С 1976-го по 1988-й работала учителем русского языка и литературы Головинщинской средней школы того же района.

С августа 1988-го по 2024 год трудилась в педагогическом институте: старшим преподавателем, доцентом, профессором кафедры литературы и методики преподавания литературы. Несколько лет возглавляла комиссию по проверке ЕГЭ по литературе.

«Наиболее значительные научные исследования Галины Васильевны посвящены речевому развитию учащихся в процессе литературного образования, современным стратегиям чтения и понимания текста, созданию читательской среды в образовательном учреждении, профессиональной подготовке будущих учителей-словесников», - отметили в ПГУ.

Прощание с Галиной Пранцовой состоится 1 мая в 12:00 в Центре культуры и досуга (ул. Ленина, 11а).

29 апреля также стало известно о том, что на 99-м году жизни скончался литературовед, лермонтовед, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Иван Павлович Щеблыкин, долгие годы преподававший в педагогическом институте имени В. Г. Белинского.